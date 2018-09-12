Denizli'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Kale ilçesinde otomobilin çarptığı esnaf hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, İbrahim Yareno yönetimindeki 20 K 4027 otomobil, Uluçam Mahallesi'nde kaldırıma çıkarak dükkanının önünde oturan Sabahattin Barçın'a çarptı.
Kazada, Barçın hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü yaralandı.
Barçın'ın cesedi, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından morga kaldırıldı.
Yaralanan Yareno, Kale Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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