HABER

Denizli'de trafik kazası: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 00:31 | Son Güncelleme

Denizli'de meydana gelen trafik kazasında astsubay hayatını kaybetti

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çivril ilçesinde meydana gelen kazada Hava Teknisyen Astsubay Eyüp Yılmaz yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Çivril'den Uşak istikametine giden Hava Teknisyen Astsubay Eyüp Yılmaz'ın (32) kullandığı 34 GR 0890 plakalı otomobil, Gürpınar Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, araç sürücüsü Astsubay Eyüp Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılan Eyüp Yılmaz'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden Eyüp Yılmaz'ın geçen ay İstanbul'dan Isparta Kara Havacılık Okuluna tayin edildiği, Yılmaz'ın eşinin İstanbul'da, anne ve babasının İzmir'de yaşadığı öğrenildi.

PARTNERBöyle av yöntemi görülmedi!Böyle av yöntemi görülmedi!
Fatih Altaylı'ya "hakaret ve tehdit" suçlamasıyla iddianameFatih Altaylı'ya "hakaret ve tehdit" suçlamasıyla iddianame
Duque, ELN ile müzakere için rehine şartını yinelediDuque, ELN ile müzakere için rehine şartını yineledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
asker astsubay Kaza trafik

En Çok Okunan Haberler

Can Kırıkları'nın Zeynep'i Funda Eryiğit tecavüz sahnesiyle ilgili konuştu

Can Kırıkları'nın Zeynep'i Funda Eryiğit tecavüz sahnesiyle ilgili konuştu

Çok önemli uyarı! Herkesi ilgilendiriyor: Bomba gibi patlayabilir

Çok önemli uyarı! Herkesi ilgilendiriyor: Bomba gibi patlayabilir

AK Parti-MHP gerilimi tırmanıyor! Çok sert yanıt

AK Parti-MHP gerilimi tırmanıyor! Çok sert yanıt

Manavda kasiyerlik yapan çalışan 9 yıl boyunca kasadan para çalmış

Manavda kasiyerlik yapan çalışan 9 yıl boyunca kasadan para çalmış

Arda Turan'a bir şok da Barcelona'dan

Arda Turan'a bir şok da Barcelona'dan

Kütahya'da korkunç olay! Karısını başka adamla yakalayınca dehşet saçtı

Kütahya'da korkunç olay! Karısını başka adamla yakalayınca dehşet saçtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Maltepe'de öğrenci yurdunda sır ölüm!

Maltepe'de öğrenci yurdunda sır ölüm!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli ile atacağımız adımlar var

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli ile atacağımız adımlar var

Fatih Altaylı'ya "hakaret ve tehdit" suçlamasıyla iddianame

Fatih Altaylı'ya "hakaret ve tehdit" suçlamasıyla iddianame

Cemal Kaşıkçı cinayetinde yeni görüntüler! 1 gün sonra deliller yok edilmiş

Cemal Kaşıkçı cinayetinde yeni görüntüler! 1 gün sonra deliller yok edilmiş

İstanbul Kadıköy'de dehşet! Önüne geleni bıçakladı: Yaralılar var

İstanbul Kadıköy'de dehşet! Önüne geleni bıçakladı: Yaralılar var

Çok önemli uyarı! Herkesi ilgilendiriyor: Bomba gibi patlayabilir

Çok önemli uyarı! Herkesi ilgilendiriyor: Bomba gibi patlayabilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.