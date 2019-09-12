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Denizli’de trafik kazası: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 12.09.2019 21:51 | Son Güncelleme

Denizli’de kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobil sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Edinilen bilgilere göre, Denizli-Muğla karayolu Tavas ilçesi çıkışında Cafer Akırtın idaresindeki 20 HD 290 plakalı otomobil yağıştan dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Denizli’de kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobil sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Denizli-Muğla karayolu Tavas ilçesi çıkışında Cafer Akırtın idaresindeki 20 HD 290 plakalı otomobil yağıştan dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Sürücü Akırtın devrilen araçta sıkışarak yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen Denizli Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler tarafından çıkarıldı. Ardından Akırtın olay yerinde hazır bekleyen 112 Acil servis ambulansı ile ağır yaralı olarak önce Tavas Devlet Hastanesi’ne oradan da Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi’ne sevk edildi. Akırtın yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazanın ardından soruşturma başlatıldı.

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