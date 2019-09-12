Denizli'de trafik kazası: 1 ölü

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Tavas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralan sürücü, hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Tavas'tan Denizli istikametine giden Cafer Akırtın (24) yönetimindeki 20 DH 290 plakalı otomobil, Samanlık Mahallesi'nde, şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ters dönen araçtan itfaiye ekiplerince çıkarılan sürücü Akırtın, Tavas Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan Akırtın, sevk edildiği Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

