Denizli'de trafik kazası: 1 ölü

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Honaz ilçesindeki trafik kazasında 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Yıldıray Karaşahin (17) yönetimindeki plakasız motosiklet, Kocabaş Mahallesi'nde, aynı yönde giden 20 H 6934 plakalı otomobile, ardından da refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.
Yol kenarına savrulan Karaşahin, ağır şekilde yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Karaşahin'i Honaz Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Genç motosiklet sürücüsü, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.