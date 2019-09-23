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Denizli'de trafik kazası: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 14:15 | Son Güncelleme

Honaz'da motosikletiyle bir otomobile ardından da aydınlatma direğine çarpan 17 yaşındaki genç yaşamını yitirdi

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Honaz ilçesindeki trafik kazasında 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Yıldıray Karaşahin (17) yönetimindeki plakasız motosiklet, Kocabaş Mahallesi'nde, aynı yönde giden 20 H 6934 plakalı otomobile, ardından da refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

Yol kenarına savrulan Karaşahin, ağır şekilde yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Karaşahin'i Honaz Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Genç motosiklet sürücüsü, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

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aydınlatma direği Motosiklet trafik kazası

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