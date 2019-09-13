HABER

Denizli'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 20:22 | Son Güncelleme

Karşı şeride geçen kamyonun altında kalan hafif ticari aracın sürücüsü yaşamını yitirdi

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, karşı şeride geçen kamyonun altında kalan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Antalya yönünden Denizli istikametine giden Nuri Koçak yönetimindeki 20 ZY 014 plakalı kamyon, Cankurtaran mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek ters istikamette giden Ahmet Selçuk Demir'in kullandığı 06 BJG 670 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kamyonun kasasının altında kalan hafif ticari araç, bir süre sürüklendi, kamyon ise bariyerlere çarparak durabildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif ticari araç sürücüsü Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan kamyon sürücüsü Koçak ve yanında yolculuk yapan İbrahim Başaran, ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Demir'in cenazesi, savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından itfaiye ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkarılarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

Kaza nedeniyle ulaşımın bir süre kontrollü olarak sağlandığı Denizli-Antalya karayolunda trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Olay adam The Sun'a haber olduOlay adam The Sun'a haber oldu
Kırıkkale'de trafik kazası: 4 yaralıKırıkkale'de trafik kazası: 4 yaralı
Avcılar'da kayalıklara sıkışan genci itfaiye kurtardı(Geniş Haber)Avcılar'da kayalıklara sıkışan genci itfaiye kurtardı(Geniş Haber)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kamyon Kaza tarfik kazası

En Çok Okunan Haberler

7 kişi şehit olmuştu! Diyarbakır'daki saldırıda flaş gelişme

7 kişi şehit olmuştu! Diyarbakır'daki saldırıda flaş gelişme

Hamile kadına dehşeti yaşatan magandaların baklavacı dükkanları kapanmaya başladı

Hamile kadına dehşeti yaşatan magandaların baklavacı dükkanları kapanmaya başladı

Milli sporcunun işlediği cinayetten yeni görüntüler

Milli sporcunun işlediği cinayetten yeni görüntüler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Yıllar sonra gelen tecavüz itirafı

Yıllar sonra gelen tecavüz itirafı

Davutoğlu'nun istifası sonrası dikkat çeken paylaşım

Davutoğlu'nun istifası sonrası dikkat çeken paylaşım

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı! O sözlere yanıt

İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı! O sözlere yanıt

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kanlı infaz! Sokak ortasında dehşet saçtı

Kanlı infaz! Sokak ortasında dehşet saçtı

Askıda kaldı! Böyle kurtarıldı

Tam o an!

Telaşı, 270 bin lirasını kurtardı

Telaşı, 270 bin lirasını kurtardı

Aynı kişiyi üst üste dolandırdılar

Aynı kişiyi üst üste dolandırdılar

Ses gelmeyince otel görevlileri içeri girdi! Korkunç manzara

Ses gelmeyince otel görevlileri içeri girdi! Korkunç manzara

Son dakika: Diyarbakır'daki terör saldırısıyla ilgili HDP'li Kulp Belediye Başkanı gözaltına alındı

7 kişi şehit olmuştu! Diyarbakır'daki saldırıda flaş gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.