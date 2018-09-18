Denizli'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Denizli'den Afyonkarahisar istikametine giden Veli M. yönetimindeki 20 YD 353 plakalı otomobil, Dokuzkavazlar yakınında banketi aşarak yan yola devrildi. Bu sırada yolda yürüyen Engin Uzun (40) ile iki araca çarpan otomobilde, sürücü Veli M. ve ismi henüz öğrenilmeyen iki kişi sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri 3 kişiyi araçtan çıkardı. Ambulansla Denizli Devlet Hastanesine 4 yaralıdan Engin Uzun müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

