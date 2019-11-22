HABER

Denizli'de trafik kazası: 1 ölü 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 03:55 | Son Güncelleme

Denizli'de trafik kazası: 1 ölü 3 yaralı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Tavas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kale'den Denizli yönüne giden Mehmet Gökcek yönetimindeki 20 RS 734 plakalı otomobil, Medet kavşağında Nihat İsenlik'in kullandığı 64 HB 676 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile Perihan (55) ve Gülsüm İsenlik yaralandı.

Sağlık ekiplerince Tavas Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Perihan İsenlik müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

2020 yılında ziyaret edilmesi gereken 10 tatil rotası 2020 yılında ziyaret edilmesi gereken 10 tatil rotası
Doğalgazlı ocağı tamir eden usta bunu yaptı! İtfaiye,polis, ambulans sevk edildiDoğalgazlı ocağı tamir eden usta bunu yaptı! İtfaiye,polis, ambulans sevk edildi
Avukattan, PKK tutuklularına 'notlu' yardım!Avukattan, PKK tutuklularına 'notlu' yardım!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kavşak Kaza otomobil trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında skandal anlar! 74 yaşındaki eşini duşta aldattı

Canlı yayında skandal anlar! 74 yaşındaki eşini duşta aldattı

'Kuş ötmez diyorsun salatalığa...'

'Kuş ötmez diyorsun salatalığa...'

Duruşma salonu buz kesti! Kan donduran detaylar

Duruşma salonu buz kesti! Kan donduran detaylar

EGM açıkladı: Bekçilerin kimlik sorma yetkisi var mı?

EGM açıkladı: Bekçilerin kimlik sorma yetkisi var mı?

Setten olay paylaşım! Sevgilisini duyurdu

Setten olay paylaşım! Sevgilisini duyurdu

Trump'tan İran açıklaması

Trump'tan İran açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Başörtülü öğretmene saldırmıştı! Gülümseyerek gitti

Başörtülü öğretmene saldırmıştı! Gülümseyerek gitti

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Meteoroloji'den uyarı: Yağış geliyor

Meteoroloji'den uyarı: Yağış geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Doğalgazlı ocağı tamir eden usta bunu yaptı! İtfaiye,polis, ambulans sevk edildi

Doğalgazlı ocağı tamir eden usta bunu yaptı! İtfaiye,polis, ambulans sevk edildi

Avukattan, PKK tutuklularına 'notlu' yardım!

Avukattan, PKK tutuklularına 'notlu' yardım!

Arı kovanı yüklü kamyonet kaza yaptı! Herkes seferber oldu

Arı kovanı yüklü kamyonet kaza yaptı! Herkes seferber oldu

Asker konvoyunda dehşet saçmışlardı! O magandalarla ilgili flaş gelişme

Asker konvoyunda dehşet saçmışlardı! O magandalarla ilgili flaş gelişme

Sakarya’daki kazada 7 ve 11 yaşındaki kardeşler hayatını kaybetti

Kahreden haber! Biri 7 diğeri 11 yaşındaydı

Uçak pistten çıktı! Yolcular tahliye edildi

Uçak pistten çıktı! Yolcular tahliye edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.