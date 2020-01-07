HABER
  4. Denizli’de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Denizli’de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 19:27 | Son Güncelleme

Denizli’nin Serinhisar ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, kaza Serinhisar ilçesi, Denizli-Antalya karayolu üzerinde meydana geldi.

Denizli’nin Serinhisar ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Serinhisar ilçesi, Denizli-Antalya karayolu üzerinde meydana geldi. Olay, Acıpayam istikametinden Denizli kent merkezine seyir halinde olan Nurcan C. hakimiyetindeki 35 AN 4027 plakalı otomobil, yol kenarında bulunan Gökhan İhsan K.’ye ait 20 AYY 056 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle takla atan otomobili gören diğer sürücüler polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, karşı şeride geçen otomobil içerisinde bulunan sürücü Nurcan C.’yi hafif yaralı, kızı Hilal C.’yi de (17) ağır yaralı olarak hastaneye kaldırdı. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen Hilal C. hayatını kaybetti. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Gökhan İhsan K. ve Elif K.’de Serinhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Öte yandan, vatandaşların o anları cep telefonuna kaydettiği sırada anne Nurcan C.’nin "Annem ben nasıl dayanırım buna, ben buna dayanamam" feryatları ise yürekleri dağladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKenan Doğulu alkışı hak ediyorKenan Doğulu alkışı hak ediyor
Hollywood yıldızı çift ve çocukları, Efes Antik Kenti'ni gezdiHollywood yıldızı çift ve çocukları, Efes Antik Kenti'ni gezdi
Putin-Esed görüşmesine Türkiye'den ilk açıklamaPutin-Esed görüşmesine Türkiye'den ilk açıklama
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Artık savcılar şüpheliyle pazarlık yapacak, ceza önerecek

Artık savcılar şüpheliyle pazarlık yapacak, ceza önerecek

Kasım Süleymani'nin cenazesinde izdiham! Ölü ve yaralılar var

Kasım Süleymani'nin cenazesinde izdiham! Ölü ve yaralılar var

Bakan duyurdu! Araç alım satımında yeni dönem

Bakan duyurdu! Araç alım satımında yeni dönem

Çıplak fotoğraf ifşası... Tehdit etti

Çıplak fotoğraf ifşası... Tehdit etti

Pilot ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı!

Pilot ile kule arasındaki konuşma ortaya çıktı!

Porno yıldızından olay itiraf! Sektörün tüm sırlarını anlattı

Porno yıldızından olay itiraf! Sektörün tüm sırlarını anlattı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Ankara'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

Ankara'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Bursa'da avladılar! Şaşkına çevirdi

Bursa'da avladılar! Şaşkına çevirdi

Sibel Ünli'nin intiharıyla ilgili acılı aileden açıklama

Sibel Ünli'nin intiharıyla ilgili acılı aileden açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Kalın'dan Putin-Esed görüşmesiyle ilgili açıklama

Putin-Esed görüşmesine Türkiye'den ilk açıklama

İstanbul şoke eden cinayet! Dünyaca ünlü iş insanının oğlu bıçaklanarak öldürüldü

İstanbul'da şoke eden cinayet! Dünyaca ünlü iş insanının oğlu öldürüldü

Görkem Sertaç Göçmen'in tahliyesine yapılan itiraz reddedildi

Aracını kalabalığın üzerine sürmüştü! Yeni gelişme

Son dakika: Sabiha Gökçen Havalimanı'nda seferlerin başlayacağı saat belli oldu

Sabiha Gökçen'de yeni erteleme!

Mersin'de okullar tatil mi? Vali Ali İhsan Su açıkladı

Sağanak hayatı olumsuz etkiledi! Peş peşe açıklamalar

Son dakika TEM'de trafik kazası (İstanbul yol durumu)

İstanbullular dikkat! TEM'de kaza...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.