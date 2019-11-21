Denizli’de trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Denizli’de kontrolden çıkan minibüsün yol kenarındaki kum yığını ve çöp tenekelerine çarptığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Merkezefendi ilçesi Kumkısık Mahallesi’nde meydana geldi. Ahmet Özkan, idaresindeki 20 BU 710 plakalı minibüsle kavşağa geldiği sırada, Adem A. yönetimindeki 09 ACK 189 plakalı otomobili fark edince araçla çarpışmamak için manevra yaptı. Bir anda kontrolden çıkan minibüs önce yol kenarındaki kum yığınına, ardından elektrik direği ve çöp tenekelerine çarptı. Kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler Özkan’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada minibüste bulunan Cennet Y., Murat Y., Mevlüt K. ve ismi henüz tespit edilemeyen bir kişi yaralandı.

Kaza sonrası soruşturma başlatıldı.

