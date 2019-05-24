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Denizli'de trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 01:42 | Son Güncelleme

Üniversite öğrencilerinin bulunduğu otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çivril ilçesinde üniversite öğrencilerinin bulunduğu otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 üniversite öğrencisi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Işıklı istikametinden Çivril yönüne gitmekte olan Fırat Çelebi (22) yönetimindeki 20 AAH 848 plakalı kiralık otomobil, İğdir Mahallesi yakınlarındaki kontrolsüz kavşakta Uşak'tan Denizli istikametine giden Durmuş Albezirgan idaresindeki 64 DU 190 plakalı tır ile çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobil içerisinde bulunan Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Çivril Atasay Kamer Meslek Yüksek Okulu öğrencisi Ebru Durak'ın (21) hayatını kaybettiğini belirledi.

Otomobil içerisinde sıkışan diğer üniversite öğrencileri Berna Yılmaz (22), Ömer Beder (23) ve Halit Atabay (21) ile sürücü Fırat Çelebi itfaiye ekiplerince otomobilin tavanı kesilerek çıkarıldı.

Otomobildeki 3'ü üniversite öğrencisi 4 yaralı ile tır şoförü Durmuş Albezirgan ve tırda yolcu olarak bulunan Mustafa Boran, 112 Acil Servis ekiplerince Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan hayati tehlikesi bulunan yapılan müdahalenin ardından Halit Atabay Denizli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Öte yandan üniversite öğrencilerinin, kiraladıkları otomobille gezmeye gittikleri öğrenildi.

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