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  4. Denizli’de trafik kazası: 2 yaralı

Denizli’de trafik kazası: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 18:42 | Son Güncelleme

Denizli’nin Çal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil içerisinde sıkışan 2 yaralı, itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.Edinilen bilgiye göre kaza, Çal ilçesi Hüseyinler Mahallesi’nde meydana geldi.

Denizli’nin Çal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil içerisinde sıkışan 2 yaralı, itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Çal ilçesi Hüseyinler Mahallesi’nde meydana geldi. İlçe merkezine seyir halinde olan Şemsettin Ünlü idaresindeki 15 HR 981 plakalı otomobil yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan Emine ve sürücü Şemsettin Ünlü’yü araçtan çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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