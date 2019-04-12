Denizli'de trafik kazası: 4 yaralı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde ticari taksi ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre kaza, Denizli'den Acıpayam yönüne gitmekte olan Mehmet İ. yönetimindeki 20 AAS 160 plakalı otomobil, Asmalıevler Mahallesi Süleyman Demirel Caddesi üzerinde Yusuf P'nin kullandığı 20 T 0036 plakalı ticari taksi ile çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçta bulunan ismi henüz tespit edilemeyen 2 kişi yaralandı. Yaralı 4 kişi olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle olay yerine gelen Denizli Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, araçların LPG bağlantılarını keserek güvenlik önlemi aldı.

Bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

