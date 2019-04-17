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Denizli'de trafik kazası: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 19:52 | Son Güncelleme

Denizli'de trafik kazası: 4 yaralı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Antalya yönünden Denizli istikametine giden Kamil Y. yönetimindeki 20 AYS 548 plakalı otomobil, Aligöz mevkisindeki kontrolsüz kavşakta Nazmi U'nun kullandığı 20 E 3363 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada yaralanan araç sürücüleri ile otomobilde bulunan Durkadın Y. ve Ayşe Y, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırıldı. Otomobilde bulunan yaralıların durumunun ağır olduğu bildirildi.

Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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