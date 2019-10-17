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Denizli’de trafik kazası: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2019 14:03 | Son Güncelleme

Denizli’nin Bozkurt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkarak yol ortasındaki ağaca çarparak devrilen ticari araçta 4 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre, kaza, Bozkurt ilçesi Alikurt Mahallesinde meydana geldi.

Denizli’nin Bozkurt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkarak yol ortasındaki ağaca çarparak devrilen ticari araçta 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, kaza, Bozkurt ilçesi Alikurt Mahallesinde meydana geldi. Afyonkarahisar istikametinden Denizli istikametine seyir halinde olan Hasan Akkoç idaresindeki 32 PL 392 plakalı hafif ticari araç sürücünün henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü kontrolden çıktı. Araç orta refüje çıkarak önce elektrik direğine ardından ağaca çarpıp sonrasında ise devrildi. Kazada, sürücü ile birlikte Habibe, Gökhan ve Sultan Akkoç yaralandı. Yaralılar sıkıştıkları araç içerisinden itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar sonrasında olay yerinden hazır bekleyen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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