Denizli’de trafik kazası: 4’ü çocuk 11 yaralı

Denizli’de trafik denetim noktasından çıkan otomobil o sırada yoldan geçmekte olan bir başka otomobille çarpıştı. Kazada 4’ü çocuk 11 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Serinhisar ilçesi çıkışında meydana geldi. Serinhisar ilçesi çıkışında trafik denetim noktasına giren Zarife Türegün idaresindeki 20 R 2950 plakalı otomobil, kontrolleri bittikten sonra denetim noktasından çıkmak isterken, bu sırada yoldan geçmekte olan Ali Dinçer yönetimindeki 35 AD 0381 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza sonrası her iki araç sürücüsü ile birlikte Necip Tunay Dinçer, Neriman Dinçer, Pınar Çelik, Yüksel Türegün, Halil Uğur Tekin, E.D. (5), E.D. (2), Y.Ç. (10) ve E.Ç. (8) yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi trafik denetim noktasındaki polisler yaparken, ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçlarda sıkışan bazı yaralıları çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Kaza sonrası büyük bir panik yaşanırken, olayın ardından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

