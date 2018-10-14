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Denizli'de trafik kazası: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2018 07:39 | Son Güncelleme

Denizli'de trafik kazası: 5 yaralı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Bozkurt ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Muhammmet Serdar Ağar yönetimindeki 20 DG 786 plakalı otomobil, ilçe girişinde karşı yönden gelen Serdal Yüce'nin kullandığı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler Ağar ve Yüce ile otomobillerde bulunan yolcular Yeliz Ağar, Mustafa Kılıçarslan ve Özgür Dolanbay yaralandı.

İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları araçlardan çıkartılan yaralılar, ambulansla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
itfaiye Kaza otomobil trafik

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