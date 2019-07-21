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Denizli'de trafik kazası: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2019 19:38 | Son Güncelleme

Çameli ilçesinde otomobille ticari aracın çarpıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çameli ilçesinde otomobille ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çameli'nden Muğla'nın Fethiye ilçesi istikametine giden Mehmet Gündaş yönetimindeki 20 YA 078 plakalı hafif ticari araç, Yumrutaş Mahallesi yakınlarında karşı yönden gelen Mesut Gökdağ'ın kullandığı 20 DE 339 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, araçların sürücüleri ile otomobilde yolcu olarak bulunan Hatice, Güldalı ve Sudenur Gökdağ yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye tarafından sıkıştıkları araçlardan çıkartılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kara yolunda kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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itfaiye sıkışma trafik kazası ulaşım yaralı

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