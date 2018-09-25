Denizli'de trafik kazası: 6 yaralı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Eldenizli Mahallesi'nden Irlıganlı yönüne seyreden İbrahim Alparslan yönetimindeki 09 ZC 655 plakalı otomobil, Atatürk Caddesi'ndeki kavşakta, Namık Aydoğmuş idaresindeki 20 BD 984 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile İbrahim Alparslan'ın eşi Arzu ve çocuğu Eymen Alparslan ile diğer araçta bulunan Aydın Aydoğmuş ve Yunus Fışkın yaralandı.
Otomobilde sıkışan Arzu Alparslan, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartıldı.
Ambulansla Denizli'deki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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