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Denizli'de trafik kazası: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 12:46 | Son Güncelleme

Denizli'de trafik kazası: 6 yaralı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Sarayköy ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

İlhan Uğurluoğlu idaresindeki 09 EE 965 plakalı hafif ticari araç, Beylerbeyi Mahallesi girişinde, Savaş Yıldız'ın kullandığı 60 AD 134 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazayı gören vatandaşlar, durumu itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Otomobilde sıkışan Muazzez Yıldız, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

Kazada, sürücüler ile araçlarda Ayşe Uğurluoğlu, Muazzez Yıldız, Necati ve Ramazan Girgin yaralandı.

Sağlık ekiplerince Sarayköy Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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6 yaralı Denizli hafif ticari araç Sarayköy trafik kazası

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