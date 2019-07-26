Denizli'de trafik kazası: 7 yaralı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Denizli'den Sarayköy istikametine giden Mahmut Bay yönetimindeki 06 FH 1654 otomobil, Kumkısık Mahallesi yakınlarında, aynı yöne giden Abdullah Özen idaresindeki 20 B 7237 otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan Özen idaresindeki otomobil, şarampole yuvarlanarak takla attı.

Kazada, sürücüler ile otomobillerdeki Burcu Zeybek Özen, Gülsen ve Yaren Bay ile kimlikleri henüz öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekibi tarafından otomobillerden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

