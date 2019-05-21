Denizli’de trafik kazası:7 yaralı

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde iki minibüs ile otomobilin karıştığı trafik kazasında biri ağır 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Acıpayam ilçesi Dodurga Mahallesinde meydana geldi. 20 Y 6822 plakalı minibüs karşı yönden gelen 20 KC 886 plakalı minibüse ve ardından Şenay Y. idaresindeki 20 FK 027 plakalı otomobille çarpıştı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü Şenay Y. ile araçlarda bulunan Elvan O., İbrahim B., Mustafa Ç., Şenay Y., Şükran Ü., Şerife G., ve Ramazan Ç., yaralandı. Yaralılar olay yerin gelen Denizli Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile sağlık ekipleri tarafından araçlardan çıkarılarak ambulanslar ile Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası bir süre yol trafiğe kapalı kalırken, kazanın ardından jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

