Denizli'de trafik kazasında ölen polis, defnedildi

Mehmet OKUYUCU KARAPINAR KONYA DHA) DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, kavşaktaki kırmızı ışık ihlali yapan minibüsün, otomobile çarpması sonucu yaşamını yitiren polis memuru Fahrican Acamoğlu'nun (28) cenazesi memleketi Konya'nın Karapınar ilçesinde defnedildi. Cenaze namazı sırasında hiçbir şeyden habersiz Emir Taha'nın (5), babasının fotoğrafına bakıp okşaması, çevredekileri duygulandırdı. Honaz Kaymakamı Zafer Öz'ün korumalığı yapan polis memuru Fahrican Acamoğlu, dün yönetimindeki otomobile, kırmızı ışık ihlali yapan minibüsün çarpması sonucu yaralandı. Acamoğlu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Acamoğlu'nun cenazesi memleketi Konya'nın Karapınar ilçesi Reşadiye Mahallesi'ne getirildi. Hiçbir şeyden habersiz Emir Taha'nın, babasının fotoğrafına bakıp okşaması çevredekileri duygulandırdı. Güçlükle ayakta durabilen eşi Gonca Acamoğlu da, eşinin tabutuna sarılıp ağladı. Acamoğlu'nun cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Reşadiye Mezarlığı'na defnedildi.
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