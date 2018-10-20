Denizli'de traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Acıpayam istikametine giden İbrahim Tosun yönetimindeki 20 KA 054 plakalı traktör, Yeşilyuva Mahallesi mevkisinde devrildi.
Römorkunda odun taşıdıkları traktörün altında kalan sürücü ile eşi Gülizar Tosun yaralandı.
İtfaiye ekiplerince ters dönen traktörün altından çıkartılan yaralılar, ambulansla Serinhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Gülizar Tosun, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Sürücü İbrahim Tosun ise Denizli Devlet Hastanesine sevk edildi.
Avrupa Birliği'nden Cemal Kaşıkçı tepkisi: Konsolosuluk Sözleşmesi ihlal edildi
İstanbul Bahçelievler'de kan donduran olay! Herkes oraya koştu
Kütahya Şaphane ilçesi Belediye Başkanı CHP'den AK Parti'ye geçti
Adana ve Gaziantep'te Suriyeli operasyonu! Çok sayıda gözaltı
Ağrı'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var
İşte Canan Karatay'ın yeni önerisi! Hükümete seslendi
Cumhur İttifakı'nda Andımız çatlağı! Devlet Bahçeli'den sert mesajlar
Cemal Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili bomba sözler! Bu iddia doğruysa çok vahim
Van Gölü'nde bulundu! 800 bin yıldır ilk...
WhatsApp'a bomba özellik! Artık mesajlaşırken...
Okuyucu Yorumları 0 yorum