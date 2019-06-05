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Denizli'de traktör ile minibüs çarpıştı: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2019 05:02 | Son Güncelleme

Denizli'de traktör ile minibüs çarpıştı: 3 yaralı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Buldan ilçesinde minibüsle traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Ahmet Köksal (32) idaresindeki 20 RK 565 plakalı minibüs, Yenicekent Mahallesi yakınlarında Veli Akkaya'nın kullandığı plakasız traktörle çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerle minibüste bulunan bir kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi.

Kaza nedeniyle kara yolunda bir süre tek şeritten sağlanan trafik akışı araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Bu arada, minibüstekilerin Denizli'den ilçe merkezine döndükleri öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kaza minibüs trafik kazası traktör

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