Denizli'de traktörden düşen kişi hayatını kaybetti

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Tavas ilçesinde, oğlunun kullandığı traktörden düşerek yaralanan baba, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Baharlar Mahallesi'nde Ramazan U. (66), oğlu Bayram U'nun (40) kullandığı 20 P 7268 plakalı traktörden düştü.
Babasının düştüğünü gören sürücü, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.
Ağır yaralanan Ramazan U, kaldırıldığı Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde hayatını kaybetti.
Bayram U, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
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