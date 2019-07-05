HABER

Denizli'de traktörden düşen kişi hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2019 18:53 | Son Güncelleme

Denizli'de traktörden düşen kişi hayatını kaybetti

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Tavas ilçesinde, oğlunun kullandığı traktörden düşerek yaralanan baba, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Baharlar Mahallesi'nde Ramazan U. (66), oğlu Bayram U'nun (40) kullandığı 20 P 7268 plakalı traktörden düştü.

Babasının düştüğünü gören sürücü, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

Ağır yaralanan Ramazan U, kaldırıldığı Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde hayatını kaybetti.

Bayram U, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

PARTNERMeğer her vücut tipi için ayrı hazırlanıyormuş!Meğer her vücut tipi için ayrı hazırlanıyormuş!
Bakan Pakdemirli Sırbistan'daBakan Pakdemirli Sırbistan'da
Kayyum işe gelmediği için işten çıkarmıştı, Ahmet Türk yeniden işe aldıKayyum işe gelmediği için işten çıkarmıştı, Ahmet Türk yeniden işe aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
baba Kaza oğul traktör

En Çok Okunan Haberler

'Tosuncuk'un yeni görüntüleri ortaya çıktı

'Tosuncuk'un yeni görüntüleri ortaya çıktı

Hande Erçel'in son hali şaşırttı!

Hande Erçel'in son hali şaşırttı!

Mayolu poz! '18'liklere taş çıkartırım'

Mayolu poz! '18'liklere taş çıkartırım'

Hatay'daki patlamayla ilgili korkunç detay!

Hatay'daki patlamayla ilgili korkunç detay!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yeni parti' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yeni parti' açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na ziyaret

Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'na ziyaret

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hatay'daki patlamayla ilgili korkunç detay!

Hatay'daki patlamayla ilgili korkunç detay!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

YHT kazasıyla ilgili rapor açıklandı! İşte kazanın nedeni

YHT kazasıyla ilgili rapor açıklandı! İşte kazanın nedeni

İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ında operasyon

İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'ında operasyon

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Ali Babacan kararı: Soruşturmaya yer yok

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Ali Babacan kararı

Fuhuş baskını! Akılalmaz düzenek

Fuhuş baskını! Akılalmaz düzenek

Akdeniz'de 4.7 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Akdeniz'de korkutan deprem!

25 çocuğu istismar eden öğretmen için karar verildi! Aileler sinir krizi geçirdi

25 çocuğu istismar eden öğretmen için karar verildi! Aileler sinir krizi geçirdi

Boğaziçi Üniversitesi'nde protestolu mezuniyet

Boğaziçi'nde protestolu mezuniyet

Kağıthane'de PTT şubesi soyuldu

PTT şubesi soyuldu! Çok sayıda polis sevk edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.