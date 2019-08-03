Denizli'de traktörün altında kalan çiftçi öldü

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Acıpayam ilçesinde devrilen traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti.
Zeki Altın (70) yönetimindeki 20 KP 934 plakalı traktör, ilçeye bağlı Çakır Mahallesi'ndeki mezarlık yakınında devrildi.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, devrilen traktörün altında kalan Altın'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Traktörle tarlaya çalışmaya gittiği öğrenilen Altın'ın cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Acıpayam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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