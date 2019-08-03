HABER

Denizli'de traktörün altında kalan çiftçi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2019 17:01 | Son Güncelleme

Denizli'de traktörün altında kalan çiftçi öldü

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Acıpayam ilçesinde devrilen traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti.

Zeki Altın (70) yönetimindeki 20 KP 934 plakalı traktör, ilçeye bağlı Çakır Mahallesi'ndeki mezarlık yakınında devrildi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, devrilen traktörün altında kalan Altın'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Traktörle tarlaya çalışmaya gittiği öğrenilen Altın'ın cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Acıpayam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

PARTNEROsmanlı'da uygulanmış ilginç yasaklarOsmanlı'da uygulanmış ilginç yasaklar
Bakan Kurum: Uşak'ın içme suyu ve doğasına zarar verecek pozisyondaysa karşısında dururuzBakan Kurum: Uşak'ın içme suyu ve doğasına zarar verecek pozisyondaysa karşısında dururuz
Saraybosna'da "5. Bentbasa Uçurum Dalışları"Saraybosna'da "5. Bentbasa Uçurum Dalışları"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çiftçi Kaza tarla traktör yaşlı

En Çok Okunan Haberler

Sigaraya zam mı geldi?

Sigaraya zam mı geldi?

İrlandalı çift komşuları tarafından feci şekilde dövüldü

İrlandalı çift komşuları tarafından feci şekilde dövüldü

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

BirGün Gazetesi yazarı hayatını kaybetti!

BirGün Gazetesi yazarı hayatını kaybetti!

Yolcu otobüsünde ölenlerin kimlikleri belli oldu!

Yolcu otobüsünde ölenlerin kimlikleri belli oldu!

Emniyet ve MİT'ten ortak operasyon

Emniyet ve MİT'ten ortak operasyon

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Pes etmedi, evinin bodrumunda yaptı! Duvarı yıkarak çıkardı

Pes etmedi, evinin bodrumunda yaptı! Duvarı yıkarak çıkardı

Ağustos'ta bucunuzda neler olacak?

Ağustos'ta bucunuzda neler olacak?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Murat Nehri'ne giren 4 çocuk boğuldu

Kahreden haber! 4 çocuk boğuldu, 2 çocuk kayıp

Esenyurt’ta korkutan yangın: 20 kişi kurtarıldı

Esenyurt’ta panik anları! 20 kişi kurtarıldı

Son dakika! MİT ve Jandarma'dan Suriye Bab'da ortak operasyon

Suriye Bab'da 1 ton patlayıcı ele geçirildi

Diyarbakır'da trafik kazası: 5 yaralı

Diyarbakır'da trafik kazası: 5 yaralı

Balıkesir'deki otobüs yangınında yürek yakan detaylar!

Balıkesir'deki otobüs yangınında yürek yakan detaylar!

Kayseri'deki esrarengiz olayda yeni gelişme! Mektup bıraktıkları ortaya çıktı

Kayseri'deki esrarengiz olayda yeni gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.