Denizli’de tüp dolu römorkun devrildiği kazada faciadan dönüldü

Denizli’de ticari aracın arkasına bağlı tüp dolu römorkun kancadan çıkıp devrilmesi sonucu tüpler çevreye saçıldı. Römorkun trafiğe kapalı bir alana devrilmesi olası faciayı engelledi.

Kaza, Merkezefendi ilçesi Kumkısık Mahallesi Traktörcüler Sitesi yakınlarında meydana geldi. 20 FJ 887 plakalı ticari aracın arkasına bağladığı römork ile tüp sevkiyatı yapan Kerem P. site yakınlarına geldiği sırada römork aracın arkasına bağlandığı kancadan çıktı. Bir süre kendi kendine hareket eden römork, iş yerlerinin bulunduğu alanda bir ağaca çarparak devrildi. Römorktaki piknik ve mutfak tüpleri çevreye saçıldı. Kazanın ardından bölgeye polis ve Denizli Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çevre güvenliğini aldıktan sonra tüplerde sızıntı olup olmadığını kontrol etti. Ardından ekipler dikkatli bir şekilde çevreye saçılan tüpleri topladı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada römorkun yola değil de trafiğe kapalı bir alana devrilmesi olası bir faciayı önledi.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

