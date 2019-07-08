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Denizli'de, tur otobüsü devrildi: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.07.2019 13:10 | Son Güncelleme

 DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde turistleri taşıyan tur otobüsünün devrilmesiyle meydana gelen kazada, 1'i rehber 4'ü Polonyalı turist olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Denizli'de, tur otobüsü devrildi: 5 yaralı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde turistleri taşıyan tur otobüsünün devrilmesiyle meydana gelen kazada, 1'i rehber 4'ü Polonyalı turist olmak üzere 5 kişi yaralandı. Hastanede tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Kaza, saat 10.30 sıralarında, Denizli- Antalya yolu Yumurtaş Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Antalya'dan Pamukkale'ye gelen, Muhittin Keçel idaresindeki Rainbow Tur firmasına ait 07 KT 856 plakalı tur otobüsü, kontrolden çıktı. 35'i turist 41 kişinin bulunduğu otobüs, devrilerek yolda 150 metre sürüklendi. Otobüs, refüjdeki yeşil alana düşerek durdu. Yolcuların büyük korku yaşadığı kazada rehber Gamze Başak (33) ile Polonyalı turistler Steinert Alexandr (39), Babinsv Swawomir (49), Havanacb Agaeda (39) ve Edyta Yanusiewicz (39) yaralandı. Kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Ambulanslarla Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Öte yandan kaza sonrası otobüsün içinde yaşanan korku ve panik anları, cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde otobüsün arka camını kırarak dışarı çıkan yolcuların korkusu yüzlerine yansıdı. Kazadan yara almayan turistlerin, Acıpayam Belediyesi'ne ait otobüsle ilçe merkezine götürüldüğü belirtildi. Tur firmasının yönlendireceği yeni araçla turistlerin Pamukkale turuna devam edecekleri öğrenildi.

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Denizli'de, tur otobüsü devrildi: 5 yaralıDenizli'de, tur otobüsü devrildi: 5 yaralıDenizli'de, tur otobüsü devrildi: 5 yaralıDenizli'de, tur otobüsü devrildi: 5 yaralı

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