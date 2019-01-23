DENİZLİ'DE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ 7'NCİ KATTAN DÜŞEREK ÖLDÜ

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Ayçin Işık, lüks bir sitedeki apartmanın 7'nci katından düşerek feci şekilde can verdi. Olay, bugün saat 02.00 sıralarında Şemikler Mahallesi Cinkaya Bulvarı'ndaki lüks bir sitede meydana geldi. Pamukkale Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencisi Ayçin Işık, iddiaya göre bir süredir beraber yaşadığı kız arkadaşı Burçin A. ile birlikte alkol aldı. Daha sonra balkona çıkan Işık, henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybederek yaklaşık 30 metreden beton zemine düştü. Gürültü üzerine sitenin arka bahçesine giden güvenlik görevlileri, genç kızı yerde görünce durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olayda ağır yaralanan talihsiz kız, sağlık ekipleri tarafından Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Işık, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan, Işık'ın balkondan düştüğünü gören arkadaşı ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. İzmirli olduğu öğrenilen Işık'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Siteden detay görüntüler

-Polislerden detay görüntüler

-Olay yeri inceleme ekiplerinden görüntü

-Burçin Işık'ın resimleri

(Haber-Kamera:Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)

