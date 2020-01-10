Denizli’de usulsüz engelli raporu operasyonu: 52 gözaltı

Denizli’de usulsüz engelli raporu düzenleyerek devleti 1,5 milyon liranın üstünde zarara uğratan şebeke, polis operasyonu ile çökertildi. Denizli ve Antalya’da 45 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda toplamda 52 kişi gözaltına alınırken, şahısların ‘askerliğe elverişli değildir’ raporu bile hazırladıkları ortaya çıktı. Yakalanan şahısların bazılarının koltuk değnekli olmaları dikkatlerden kaçmadı. Edinilen bilgilere göre, operasyon Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından yapıldı. ‘Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Nitelikli Dolandırıcılık’ soruşturma kapsamında polis Denizli kent merkezi Acıpayam ilçesi ve Antalya’da 45 farklı adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Baskında aralarında kadınların da bulunduğu toplamda 52 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar midibüslerle Denizli Devlet Hastanesi’ne sağlık kontrolü için getirildi. Yakalanan ve polis eşliğinde hastaneye konulan bazı şahısların koltuk değnekleri ile yürümeleri dikkatlerden kaçmadı. Şahıslar sağlık kontrolünün ardından geniş güvenlik önlemleri altında sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Doktorları bile yanılttılar

Şebekenin ‘Sağlık Kurulu Raporu’ alımında özrü ve engeli bulunmadığı halde rapor alma süreci içerisinde hastane çalışanları ve doktorların bilgisi dışında özür oranlarını yükselttiği veya özrü bulunmadığı halde varmış gibi gösterdikleri belirtildi. Şebekenin gelen talebe göre istenilen şekilde sağlık raporu temin ettikleri, usulsüz rapor alan kişilerin bu raporları almak amacıyla eş, dost, akraba ve arkadaş vasıtasıyla bu şüphelilere ulaştıkları öğrenildi.

Esas tahlil sonuçlarında gerçek dışı neticeler ortaya çıkardılar

Rapor alınması sürecinde şebeke üyelerinin usulsüz rapor alacakları şahıslara rapor öncesi neler yiyip içecekleri ve ne yapacağı konusunda bilgiler verdikleri belirtildi. Şebeke üyelerinin dediklerini yapan şahısların ise bu sayede esas tahlil sonuçlarında gerçek dışı neticeler alınmasını sağladıkları, yüzde 40 engellilik oranı üzerinde sağlık raporu alınmasını temin ettikleri kaydedildi. Şebekenin bu sayede ‘askerliğe elverişsiz raporu’ bile aldıkları ifade edildi.