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  4. Denizli’de usulsüz engelli raporu operasyonu: 52 gözaltı

Denizli’de usulsüz engelli raporu operasyonu: 52 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 16:30 | Son Güncelleme

Denizli’de usulsüz engelli raporu düzenleyerek devleti 1,5 milyon liranın üstünde zarara uğratan şebeke, polis operasyonu ile çökertildi.

Denizli’de usulsüz engelli raporu düzenleyerek devleti 1,5 milyon liranın üstünde zarara uğratan şebeke, polis operasyonu ile çökertildi. Denizli ve Antalya’da 45 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda toplamda 52 kişi gözaltına alınırken, şahısların ‘askerliğe elverişli değildir’ raporu bile hazırladıkları ortaya çıktı. Yakalanan şahısların bazılarının koltuk değnekli olmaları dikkatlerden kaçmadı.
Edinilen bilgilere göre, operasyon Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından yapıldı. ‘Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Nitelikli Dolandırıcılık’ soruşturma kapsamında polis Denizli kent merkezi Acıpayam ilçesi ve Antalya’da 45 farklı adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Baskında aralarında kadınların da bulunduğu toplamda 52 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar midibüslerle Denizli Devlet Hastanesi’ne sağlık kontrolü için getirildi. Yakalanan ve polis eşliğinde hastaneye konulan bazı şahısların koltuk değnekleri ile yürümeleri dikkatlerden kaçmadı. Şahıslar sağlık kontrolünün ardından geniş güvenlik önlemleri altında sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Doktorları bile yanılttılar
Şebekenin ‘Sağlık Kurulu Raporu’ alımında özrü ve engeli bulunmadığı halde rapor alma süreci içerisinde hastane çalışanları ve doktorların bilgisi dışında özür oranlarını yükselttiği veya özrü bulunmadığı halde varmış gibi gösterdikleri belirtildi. Şebekenin gelen talebe göre istenilen şekilde sağlık raporu temin ettikleri, usulsüz rapor alan kişilerin bu raporları almak amacıyla eş, dost, akraba ve arkadaş vasıtasıyla bu şüphelilere ulaştıkları öğrenildi.

Esas tahlil sonuçlarında gerçek dışı neticeler ortaya çıkardılar
Rapor alınması sürecinde şebeke üyelerinin usulsüz rapor alacakları şahıslara rapor öncesi neler yiyip içecekleri ve ne yapacağı konusunda bilgiler verdikleri belirtildi. Şebeke üyelerinin dediklerini yapan şahısların ise bu sayede esas tahlil sonuçlarında gerçek dışı neticeler alınmasını sağladıkları, yüzde 40 engellilik oranı üzerinde sağlık raporu alınmasını temin ettikleri kaydedildi. Şebekenin bu sayede ‘askerliğe elverişsiz raporu’ bile aldıkları ifade edildi.

Alınan raporlarla sağlıklı kişileri malulen emekli yaptılar
Operasyonda, ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılan resmi yazışmalar sonucunda ise alınan raporlarla engellilere sağlanan emekli maaşı, evde bakım yardımı, kurum sağlık harcaması, ücretsiz engelli ulaşımı, engellilere sağlanan su indirimi, yaşlılık muhtaçlık aylığı, çalışma gücünü kaybetmiş olanlara sağlanan engelli vergi indirimi gibi kamu hizmet ve imkanlarından faydalanarak bugüne kadar 1 milyon 569 bin 823 TL kamu zararına yol açtıkları ve engellilere yönelik her türlü ayrıcalıklardan yararlandıkları tespit edildi.

Şüphelilerin gerçek engel oranları yüzde 40’ın altında çıktı
Gözaltına alınan ‘usulsüz sağlık kurulu raporu verilen’ şüphelilere hastanelerde yeniden sağlık raporu alındı. Alınan gerçek raporlarda ise şüphelilerin büyük çoğunluğunun yüzde 40 engellilik oranının altında olduğu ve engellilik durumlarının bulunmadığı tespit edildi.
Operasyon kapsamında şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ise sağlık kurulu muayene kağıtları, engelli sağlık kurulu raporları, sağlık kurulu raporu talep yazısı, kurul değerlendirme formları, engelli iş kurma başvuru formları, emeklilik hesaplama çıktıları ve çok sayıda doküman ele geçirildi.

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