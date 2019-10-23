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Denizli'de uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.10.2019 09:40 | Son Güncelleme

DENİZLİ'de uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Ramazan ÇETİN - Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik 2 aylık fiziki ve teknik takibin ardından bu sabah operasyon yaptı. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, 12 adrese eş zamanlı baskın gerçekleştirildi. Evlerde narkotik dedektör köpeklerin katılımıyla yapılan aramada 38 gram eroin, 87 gram metamfetamin, 23 sentetik hap ve 0,7 gram skunk ele geçirildi. 10 şüpheli gözaltına alındı. Uyuşturucuya el konuldu.

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