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Denizli'de uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2018 12:25 | Son Güncelleme

Uyuşturucu madde ticareti yaptıkları gerekçesiyle 12'si yabancı 30 zanlı tutuklandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de uyuşturucu madde ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 43 şüpheliden 30'u tutuklandı.

Denizli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan kişi ve organizasyonlara yönelik çalışma kapsamında yabancı uyrukluların kiraladığı apartlara eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, asma tavan aralığı, banyo-tuvalet havalandırmaları gibi yerlere gizlenmiş şekilde 504 gram metamfetamin, 700 gram eroin, 300 gram esrar ve 130 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonda, 15'i Afganistan ve İran uyruklu 43 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kişilerden 12'si yabancı uyruklu 30 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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