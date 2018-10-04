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Denizli'de uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 13:08 | Son Güncelleme

Denizli'de dağlık alanda uyuşturucu yetiştiren şahıslara yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı - Operasyonu gerçekleştiren ekiplerin tanınmamak için kepenek giyerek, çoban kılığına girdikleri belirtildi

DENİZLİ (AA) - Denizli'deki dağlık alanda uyuşturucu yetiştirenlere yönelik operasyonda çoban kılığına giren polis ekipleri, 4 kişiyi yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir'den gelen kişilerin kentteki dağ köylerinde esrar yetiştirerek sattıklarını belirledi.

Yaklaşık 4 aylık süren takip sonucu F.Ç, L.B, H.B ve S.C'nin saklandıkları evleri belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonda 4 kilogram esrar ele geçirdi.

Operasyonda polislerin tanınmamak için kepenek giyerek, çoban kılığına girdikleri belirtildi.

Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından emniyette götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
çoban esrar narkotik uyuşturucu

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