Denizli'de uyuşturucu operasyonu

DENİZLİ (AA) - Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8'i yabancı uyruklu 11 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takibin ardından narkotik ekiplerinin 4 ayrı adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda 44 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin üstlerinde ve ikametlerde yapılan aramada 160 gram eroin, 51 gram metamfetamin, 43 gram skunk, 13 gram esrar, uyuşturucu nitelikli 12 hap ve uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı değerlendirilen para ele geçirildi.
Gözaltına alınan 44 zanlıdan 33'ü savcılık talimatıyla salıverilirken, 8'i yabancı uyruklu 11 şüpheli "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlamasıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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