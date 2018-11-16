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Denizli'de uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2018 17:59 | Son Güncelleme

Denizli'de uyuşturucu operasyonu

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 1'i kadın 4 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin şehir dışından temin ettikleri sentetik uyuşturucuyu kentte sattıkları ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Teknik takip sonucu Zafer Mahallesi'nde iki adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında kuryelik yapan şüphelinin de bulunduğu Ş.S, S.K, A.A. ve Y.Ö. yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların ikamet ve araçlarında yapılan aramada 150 gram sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.

Zanlılar emniyet ve savcılık işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Kente İstanbul'dan getirildiği belirlenen uyuşturucuyla ilgili daha önce yapılan operasyonda da U.G'nin gözaltına alınarak tutuklandığı öğrenildi.

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madde metamfetamin uyuşturucu

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