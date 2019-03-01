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Denizli'de uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2019 18:45 | Son Güncelleme

Doğu illerinden kargo eşyalarının arasında gizleyerek getirttikleri uyuşturucu maddeleri sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişiden 6'sı tutuklandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Uyuşturucu satıcılarını takibe alan narkotik ekipleri, yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından, şüphelilerin uyuşturucu maddeyi doğu illerinden kargo firmaları aracılığıyla çeşitli eşyaların içine gizleyerek getirttiklerini tespit etti.

Ekiplerin, Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerinde 8 ayrı adrese eş zamanlı düzenlediği operasyonda biri kadın 7 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden T.Ö, Ş.Ö, D.S, E.T, İ.D ve B.D. tutuklandı, C.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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