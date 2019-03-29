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Denizli'de uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 15:36 | Son Güncelleme

Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerinde bazı kişilerin uyuşturucu madde ticareti yaptıkları ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Önceden belirlenen iki adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik arama köpeği "Evlat"ın da katılımıyla adreslerde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu, 2 ruhsatsız av tüfeği ile bu silaha ait 12 fişek ele geçirildi. Adreslerde uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 20 bin 900 liraya da el konuldu.

Uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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