Denizli'de uyuşturucu operasyonu

DENİZLİ (AA) - Denizli'de uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 18 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu sattıkları ve başka illerden uyuşturucu madde sevk ettikleri değerlendirilen kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Belirlenen adreslere yapılan operasyonda, 18 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların üstlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 15 gram eroin, 263 gram esrar, 119 gram metamfetamin, 73 ecstasy hap, ruhsatsız tabanca ve şarjör ile 2 hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

