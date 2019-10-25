HABER

Denizli'de uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.10.2019 17:07 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda 510 gram bonzai, 3 ecstasy hap ve 5 gram uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirildi.

Denizli'de uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda 510 gram bonzai, 3 ecstasy hap ve 5 gram uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirildi. 9 kişi gözaltına alındı.
Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'dan kente uyuşturucu madde getrileceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine şüphelileri teknik ve fiziki takibe alan ekipler, uyuşturucu maddelerin getirilip, satışının yapılacağı evi tespit etti. Pamukkale ilçesi Aktepe Mahallesi'ndeki eve bugün saat 01.00'de operasyon düzenlendi.
Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Sevkiyatın yapıldığı belirlenen minibüste yapılan aramada, motor bölümüne gizlenmiş 510 gram bonzai ele geçirildi. Şüphelilerin ev ve otomobillerinde yapılan aramalarda da 5 gram uyuşturucu madde metamfetamin ile 3 ecstasy uyuşturucu hap bulundu. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

FOTOĞRAFLI

PARTNER Güzel modelden olay yaratan poz: Açıldı açılacak Güzel modelden olay yaratan poz: Açıldı açılacak
Güvenpark'taki şüpheli çantadan kadın eşyaları çıktıGüvenpark'taki şüpheli çantadan kadın eşyaları çıktı
Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybettiTraktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'den ABD'ye 'Mazlum Kobani' notası!

Türkiye'den ABD'ye 'Mazlum Kobani' notası!

Liseyi karıştıran iddia! Veli ve öğrenciler tepki gösterdi

Liseyi karıştıran iddia! Veli ve öğrenciler tepki gösterdi

Yeni evinin kirası annesini çileden çıkardı

Yeni evinin kirası annesini çileden çıkardı

Acun Ilıcalı'ya attığı mesaj ifşa olan Şeyma Subaşı olayın iç yüzünü anlattı

Acun Ilıcalı'ya attığı mesaj ifşa olan Şeyma Subaşı olayın iç yüzünü anlattı

Bakanlık'tan İBB'ye 'Kemerburgaz' tepkisi!

Bakanlık'tan İBB'ye 'Kemerburgaz' tepkisi!

KKTC Lideri tartışma yaratan 'harekât' açıklamasına yanıt verdi

KKTC Lideri tartışma yaratan 'harekât' açıklamasına yanıt verdi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yazılım mühendisinin sır ölümü!

Yazılım mühendisinin sır ölümü!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Siirt'te terör örgütü DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

Siirt'te terör örgütü DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı

Adapazarı'nda feci kaza! Esra öldü, ablası ağır yaralı

Adapazarı'nda feci kaza! Esra öldü, ablası ağır yaralı

Kaybolan Keziban Nine, 5 kilometre uzakta baygın halde bulundu

Kaybolan Keziban Nine, 5 kilometre uzakta baygın halde bulundu

Annesinin kucağından düşen 3 aylık bebek ölüm kalım mücadelesi veriyor

Acı olay... 3 aylık bebek ölüm kalım mücadelesi veriyor

Yeni doğan bebeği çöp kovasına bırakmıştı! Yeni gelişme

Yeni doğan bebeği çöp kovasına bırakmıştı! Yeni gelişme

FETÖ’nün kabusu olmuştu! Polis müdürü Ali Loğoğlu'na üst düzey görev

FETÖ’nün kabusu olmuştu! Üst düzey görev

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.