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Denizli'de uyuşturucu operasyonunda 19 zanlı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 17:58 | Son Güncelleme

Denizli'de uyuşturucu operasyonunda 19 zanlı tutuklandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 35 zanlıdan 19'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu sattıkları ve başka illerden uyuşturucu getirdikleri değerlendirilen kişilere yönelik belirlenen 10 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 35 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda 1 kilo 81 gram skunk, 697 gram metamfetamin, 2 kilo 114 gram esrar, 53 uyuşturucu hap, 23 gram eroin, 4 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız tüfek, 5 hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 19'u nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
narkotik uyuşturucu

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