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Denizli'de uyuşturucuya 13 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 17.12.2018 15:05 | Son Güncelleme

DENİZLİ'de, sokakta uyuşturucu satan kişilere yönelik geçen hafta yapılan operasyonda gözaltına alınan 13 zanlı, sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de, sokakta uyuşturucu satan kişilere yönelik geçen hafta yapılan operasyonda gözaltına alınan 13 zanlı, sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Pamukkale ilçesi Aktepe Mahallesi'nde yaşayan İ.D. ve akrabası Y.D.'nin kente uyuşturucu madde getirip sokak satıcılarına dağıttığını belirledi. Polis ekipleri, 'torbacı' diye bilinen sokakta uyuşturucu satan bu kişilere yönelik, geçen 11 Aralık'ta, sabah erken saatte operasyon yaptı. Özel harekatta görevli polis memurları da operasyona destek verdi. Evlerin açılmayan çelik kapıları koçbaşıyla kırıldı. 8 ayrı adrese eş zamanlı yapılan operasyonda, toplam 13 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 160 gram eroin, 92 uyuşturucu hap, 8 gram metamfetamin, 3 gram esrar, 2 kuru sıkı tabanca, 2 av tüfeği ve 19 bin 800 TL tutarında sahte banknot ele geçirildi. Gözaltına alınan ve sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 13 kişi, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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