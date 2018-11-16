Denizli'de uyuşturucuya 4 tutuklama

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik operasyon yapan narkotik polisi, 1'i kadın, 4 kişiyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan Denizli'ye uyuşturucu getirip satmaya çalıştıkları iddia edilen 4 kişiyi takibe aldı. 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından polis ekipleri, dün şüphelileri yakalamak için operasyon yaptı. Zafer Mahallesi'nde zanlıların kaldığı eve baskın yapan polis ekipleri, Ş.S., S.K. ve A.A. ile kadın şüpheli Y.Ö.'yü gözaltına aldı. Evde yapılan aramada 150 gram metamfetamin ele geçirildi. Sorgunun ardından 4 kişi, adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, zanlıların tamamını tutukladı.

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