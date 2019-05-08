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Denizli'de varil patladı: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 13:54 | Son Güncelleme

Tavas ilçesinde egzoz tamirhanesinde kaynak makinesiyle kesilmeye çalışılan varilin içerisindeki kimyasal maddenin patlaması sonucu 3 kişi yaralandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Tavas ilçesindeki bir egzoz tamirhanesinde kaynak makinesiyle kesilmeye çalışılan varilin içerisindeki kimyasal maddenin patlaması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Samanlık Mahallesi Menderes Bulvarı'ndaki sanayi sitesinde Mehmet Küçükşahal'a (50) ait egzoz tamirhanesinde patlama meydana geldi.

Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekibi sevk edildi.

Patlama sonucu yaralanan iş yeri sahibi Küçükşahal ile Bekir Kaykın ve Ramazan Çineli çevre hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yapılan incelemede patlamanın hurdalıktan bulunan bir varilin kaynak makinesiyle açılmaya çalışıldığı sırada içerisindeki kimyasal maddenin tutuşması sonucu yaşandığı tespit edildi.

AFAD Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) ekipleri, boya temizlemede kullanılan kimyasal maddenin sızıntıya neden olmadığını belirledi.

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