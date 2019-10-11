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Denizli'de villada çıkan yangın hasara neden oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 23:09 | Son Güncelleme

Denizli'de villada çıkan yangın hasara neden oldu

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde villada çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Kervansaray Mahallesi Saklıkent Caddesi'nde ormanlık alanın hemen yanındaki Ali Abaş'a ait iki katlı villada yangın çıktı.

Villada yaşayanların durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ekipler şöminenin çatı bölümünün etrafından bulunan yalıtım malzemesini motorlu testereyle keserek yangına müdahalede bulundu.

İtfaiye ekipleri, villanın çatı kısmında çıkan yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Maddi hasarın oluştuğu villadaki yangının şömineden çıktığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
itfaiye şömine villa yangın

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