Denizli’de yakalanan taciz şüphelisi tutuklandı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde 13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel taciz suçlamasıyla aranıp Denizli’de yakalanan şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Bitlis’in Tavan ilçesinde 13 yaşındaki kız çocuğuna taciz iddiasıyla aranan R.Y. (61), Denizli Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan taciz şüphelisi sevk edildiği adliyede, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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