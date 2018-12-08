Denizli'de, yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de, 7 katlı apartmanın sahibi Ekrem Özcan (80), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Özcan'ın muhabbet kuşu da kafesinde açlıktan ölmek üzereyken bulundu.

Hacı Kaplanlar Mahallesi 1066 sokaktaki 7 katlı Özcan Apartmanı'nın sahibi Ekrem Özcan'dan haber alamayan yakınları, bugün aynı binanın ikinci katındaki, yaşadığı daireye gitti. Kapıyı çalmalarına rağmen açan olmayınca, yakınları polis ve çilingir çağırdı. Kapının açılmasıyla eve giren polis, Ekrem Özcan'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Polis ekiplerinin evde yaptığı incelemenin ardından, Özcan'ın cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Özcan'ın en az 4 gün önce öldüğü tahmin edilirken, vücudunda herhangi yara ya da darp izine rastlanmadığı öğrenildi. Özcan'ın yaşlılığa bağlı nedenlerle öldüğü sanılırken, kesim ölüm nedeni ise yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

MUHABBET KUŞU ÖLMEK ÜZEREYKEN BULUNDU

Hiç evlenmediği öğrenilen ve evinde tek yaşayan Ekrem Özcan'ın ölümünün ardından yem ve su veren olmadığı için muhabbet kuşunun susuzluktan ve açlıktan ölmek üzereyken bulunduğu öğrenildi. Yaşamını yitiren Özcan'dan geriye kalan muhabbet kuşunu sahiplenen akrabası Özgür Çelik, su ve yem verip, besledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

