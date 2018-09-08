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Denizli'de yamaç paraşütü şampiyonları belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2018 17:47 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde yer alan 2 bin 140 metre yükseklikteki Yaylacık Dağı'nda, 23 ülkeden 123 pilotun katıldığı Yamaç Paraşütü Dünya Kupası ön eleme yarışması tamamlandı.

Denizli'de yamaç paraşütü şampiyonları belli oldu

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde yer alan 2 bin 140 metre yükseklikteki Yaylacık Dağı'nda, 23 ülkeden 123 pilotun katıldığı Yamaç Paraşütü Dünya Kupası ön eleme yarışması tamamlandı. Yarışmada dereceye girenlere kupaları törenle verildi.
Çameli Kaymakamlığı, Çameli Belediyesi ve Yamaç Paraşütü Dünya Federasyonu tarafından organize edilen Yamaç Paraşütü Dünya Kupası ön eleme yarışması, ödül töreniyle sona erdi. Çameli'nin 2 bin 140 metre yüksekliğindeki Yaylacık Dağı'nda bu yıl 6'ncısı düzenlenen yarışma; 23 ülkeden yerli ve yabancı 123 sporcunun katılımıyla tamamlandı. Birbirinden renkli görüntülere sahne olan şampiyonada sporcular, Çameli'nin muhteşem doğası ile uçuş imkanlarını beğendi. Heyecanın dorukta yaşandığı ve bir hafta süren şampiyonanın son gününde de nefesler tutuldu. Yarışmacılar son kez, Çameli'de uçuş yapmanın keyfini yaşadı.
Uçuşların ardından Çameli Taş Konaklar'da düzenlenen ödül törenine Denizli Valisi Hasan Karahan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Gökoğlan, Çameli Kaymakam Vekili Ali Şanlıer, Çameli Belediye Başkanı AK Partili Cengiz Arslan, Türkiye Hava Federasyonu Genel Sekreteri Mehmet Turhan, yarışmacı pilotlar ve vatandaşlar katıldı.
Belediye Başkanı Arslan, bölgenin hava sporları yapmak için adeta bir merkez olduğunu belirterek, "Çameli ilçemizi her yönüyle sporda bir merkez yapmayı arzu ediyoruz. Yarışmalarda dereceye giren sporcularımızı kutluyor, her yıl katılımın daha da arttığı yarışmalarımıza, Çameli'mize ve Denizli'mize sizleri her zaman bekliyoruz" dedi.
Şampiyonanın genel klasmanında Slovak yarışmacı Emil Cerverhan birinci, Slovak yarışmacı Robert Kaucarık ikinci ve İspanyol yarışmacı Felix Rorrıgez Fernandez üçüncü oldu.
Kadınlar genel klasmanda Rus yarışmacı Daria Krasnova birinci, Güney Afrikalı yarışmacı Khobi-Jane Bowden ikinci ve Türk yarışmacı Merve Arslan üçüncü oldu.
Sportif klasmanda ise Türk yarışmacı Yasin Özkesici birinci olurken, Rus yarışmacı Kirill Kostiuchenko ikinci ve Türk yarışmacı Bahadır Aksoy üçüncü oldu. Dereceye giren yarışmacılara kupaları protokol üyeleri tarafından verildi.

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Denizli'de yamaç paraşütü şampiyonları belli olduDenizli'de yamaç paraşütü şampiyonları belli oldu

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