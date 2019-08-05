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Denizli'de yanan atık tesisinde zarar 500 bin lira

YAŞAM HABERLERİ  | 05.08.2019 17:11 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesine bağlı Pınarkent Mahallesi'ndeki katı atık bertaraf tesisinde dün çıkan yangın, kontrol altına alındıktan 7 saat sonra söndürüldü.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesine bağlı Pınarkent Mahallesi'ndeki katı atık bertaraf tesisinde dün çıkan yangın, kontrol altına alındıktan 7 saat sonra söndürüldü. Soğutma çalışmasının sürdürüldüğü tesiste, 500 bin liralık hasarın meydana geldiği belirtildi. Pınarkent Mahallesi'ndeki atık bertaraf tesisinde, dün saat 21.30 sıralarında çıkan yangın, kontrol altına alındıktan 7 saat sonra tamamen söndürüldü. Alevlere Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (DESKİ) ile Fen İşleri Daire Başkanlığı'nın su tankerleri ve iş makinelerinin de olduğu 48 araç ile 95 kişilik personel müdahale etti. Tesisin açık alanındaki atık maddelerin tutuşması sonucu alevler yükselirken, itfaiye ekipleri, sabaha kadar çalışmasını sürdürdü. Yangın, 7 saat sonra tamamen söndürülürken, tesisteki soğutma çalışmaları ise devam ediyor. Tesisin Yönetim Kurulu Başkanı Alican Beyazsu, yangının çıkış nedenin araştırılacağını belirterek, "Tesiste endüstriyel atıklardan türetilmiş yakıt üretiyoruz. Yangın, bu yakıtların stok sahasında çıktı. Fabrikamızda herhangi bir binaya ya da çevreye sıçramadan söndürüldü. Bizim sektörümüzün maalesef kaderinde bu var; çünkü yakıt üretiyoruz. Üretmiş olduğumuz yakıt, ithal kömür kalitesinde ve stok sahamızda meydana geldi. Büyük maddi kaybımız yok, yaklaşık olarak 500 bin lira gibi kaybımız söz konusu. Bunun dışında yaralanma ya da can kaybı yok. Stok sahasında çıkan yangın çok büyümeden hızlı şekilde söndürüldü" dedi. Tesiste aynı bölümde, 2017 yılında da 2 kez yangın çıkmıştı.

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