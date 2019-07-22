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Denizli’de yaz konserleri heyecanı devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2019 15:52 | Son Güncelleme

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından İncilipınar ve Adalet Parkı’nda organize edilen ‘Yaz Konserleri’nde birbirinden değerli müzisyen ve sanatçılar Denizlililerle buluşmaya devam ediyor.

Denizli’de yaz konserleri heyecanı devam ediyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından İncilipınar ve Adalet Parkı’nda organize edilen ‘Yaz Konserleri’nde birbirinden değerli müzisyen ve sanatçılar Denizlililerle buluşmaya devam ediyor. Coşkunun tavan yaptığı konserlerde katılımcıları unutulmaz geceler yaşıyor.
Yaz konserlerinin hafta sonu programı kapsamında Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuar sanatçısı Işıl Koç, İncilipınar ve Adalet Parkı’nda müzik severlerle buluştu. Halkın yoğun ilgi gösterdiği konserlere Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm Tanıtım Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı ve çok sayıda vatandaş katıldı. Işıl Koç’un birbirinden güzel eserleri seslendirdiği konsere gelenlerin çok eğlenip şarkılara eşlik ettiği gözlemlendi. Türk halk ve Türk pop müzik eserlerinin seslendirildiği konser büyük ilgi toplarken izleyiciler de şarkılara eşlik etti.
Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm Tanıtım Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı, Temmuz ayında başlayan yaz konserlerinin büyük bir ilgi gördüğünü belirtti. Otaklı, “3 Ağustos’a dek birbirinden değerli isimler Denizlililerle buluşmaya devam edecek” şeklinde konuştu.
Öte yandan, konserlerin sonunda Otaklı katılımcılara günün anısına plakette verdi.

Denizli’de yaz konserleri heyecanı devam ediyor

Denizli’de yaz konserleri heyecanı devam ediyor

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